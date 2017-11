Actualidade

O Tribunal Provincial de Luanda condenou hoje a penas de três anos de prisão efetiva quatro dos seis muçulmanos acusados de organização terrorista e fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico, tendo absolvido os restantes.

De acordo com a sentença hoje proferida, os quatro foram condenados por atos preparatórios para aqueles crimes, com o tribunal a concluir que podiam ser "perigosos" para a sociedade" e a garantir que a condenação acontece, não por serem muçulmanos, mas por seguirem "ideais" do Estado Islâmico.

O grupo inclui uma mulher, Ana Kieto, que aguardava o julgamento em liberdade, e que foi absolvida, juntamente com outro dos acusados, Dala Camueji.