Actualidade

A Câmara de Mira iniciou uma "operação de limpeza" da Barrinha da Praia de Mira destinada a travar a infestação desta lagoa por jacintos de água, disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Raul Almeida.

"Trata-se de uma operação de limpeza levada a cabo apenas com meios do município, destinada a atenuar o impacto desta praga", explica o autarca, lembrando que a Barrinha está a ser desassoreada no âmbito de uma empreitada da Polis Litoral - Ria de Aveiro, que deverá ficar concluída até ao final do ano.

Raul Almeida garante que a autarquia não vai "conformar-se com a situação", devendo organizar, no início de 2018, uma conferência sobre a invasão dos jacintos de água, que contará com especialistas das universidades de Aveiro e Coimbra, e da Escola Superior Agrária de Coimbra.