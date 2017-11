OE2018

A Ordem dos Nutricionistas considerou hoje que o país perdeu uma oportunidade de aprovar uma medida que teria "um enorme impacto" na saúde dos portugueses, referindo-se à eliminação do 'imposto do sal' da proposta de Orçamento do Estado.

"Lamentamos que os deputados se tenham demitido de legislar sobre a saúde dos portugueses", disse à agência Lusa a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento.

O CDS-PP conseguiu aprovar na quinta-feira à noite uma proposta para eliminar o 'imposto do sal', tendo contado com a abstenção do PCP para deixar a medida de fora do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).