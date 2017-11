Actualidade

A Fenprof entregou hoje um abaixo-assinado pela "valorização dos professores" no Ministério da Educação e no parlamento e apelou aos poderes públicos para contrariarem a "escalada de difamação" dos docentes, com "mentiras absolutamente inacreditáveis".

Às 09:30 de hoje uma delegação da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), liderada pelo secretário-geral, Mário Nogueira, entregou a petição com mais de 20 mil assinaturas no Ministério da Educação, seguindo depois para a Assembleia da República.

Em declarações à agência Lusa, Mário Nogueira disse que este foi "o momento oportuno" para entregar o documento, que é "a reafirmação dos professores" relativamente aos aspetos que querem ver resolvidos "num ano que não pode continuar a ser um ano de adiamento de resolução de problemas".