Actualidade

As interligações elétricas de Portugal com Espanha estão nos 8,7%, quase na meta de 10% fixada pela União Europeia (UE) para 2020 e no gás há ainda muito que fazer, segundo um relatório hoje divulgado pela Comissão Europeia.

Em 2017, o nível de interligação elétrica chegou aos 8,7%, estimando Bruxelas que o objetivo de 10% fixado para 2020 - no âmbito da segurança do abastecimento energético na UE - seja atingido com a finalização dos projetos de interesse comum (PIC) na área das ligações na Península Ibérica.

"Há bons progressos que apontam para a concretização, até final de 2018, das interligações elétricas entre os dois países, o que permitirá que Portugal atinja o nível de 10% aumentando a capacidade de interligação para os 3,2 gigawatts", lê-se no relatório.