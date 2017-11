Actualidade

A proposta da nova Lei de Bases da Saúde, de António Arnaut e João Semedo, defende a revisão do valor e das modalidades do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e a discriminação positiva na prevenção da doença.

No documento hoje enviado à Lusa e intitulado "Salvar o SNS", os seus autores, António Arnaut, criador do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e o antigo coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo, esclarecem que "a grande e principal motivação política" desta proposta "é fazer regressar o SNS aos seus valores e princípios fundadores e constitucionais".

Ou seja, "o direito à saúde para todos e assegurado pelo Estado através do SNS. Um SNS universal, geral e gratuito, de gestão integralmente pública, cuja prestação de cuidados obedeça a padrões de qualidade e humanidade e que se relacione com as iniciativas privadas e sociais na base da complementaridade e não da concorrência".