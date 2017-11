Actualidade

Os cidadãos dos países do sul da zona euro, os alemães, austríacos e eslovenos são os que mais pagaram em 2016 com dinheiro, enquanto os que menos pagaram com este meio de pagamento foram os holandeses, estónios e finlandeses.

Esta conclusão é de um estudo do Banco Central Europeu (BCE) hoje publicado no qual se analisa a utilização no ano passado dos diversos meios de pagamentos, incluindo dinheiro, cartões e outras formas como cheques, mas se exclui moedas virtuais.

O estudo mostra que no ano passado 79% de todos os pagamentos em pontos de venda foram com dinheiro, 19% com cartões e 2% com outros meios.