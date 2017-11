Actualidade

Pelo menos 115 pessoas morreram e 120 ficaram feridas num ataque contra uma mesquita no norte da península do Sinai, nordeste do Egipto, indica um novo balanço da agência oficial egípcia, Mena.

A MENA tinha referido num primeiro balanço 54 mortos e 75 feridos, que subiu entretanto para 115 mortos e 120 feridos, no atentado à mesquita de al-Rawdah na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte.

Os atacantes colocaram explosivos artesanais em volta da mesquita e fizeram-nos detonar quando os fiéis saíam da oração de sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos, segundo fonte dos serviços de segurança.