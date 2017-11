Actualidade

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 24 nov (lusa) - Para potenciar a criação das autoestradas do mar e aumentar a competitividade dos portos comerciais do continente, o Governo publicou hoje a estratégia nacional até 2026, com um investimento de 2,5 mil milhões de euros, sendo 83% privado. (CORRIGE O ANO: 2026 E NÃO 2016)

A resolução do Conselho de Ministros, hoje publicada em Diário da República, para entrar em vigor no dia seguinte, refere um "investimento total potencial" de 2,5 mil milhões de euros, financiado em 11% com dinheiros públicos e 6% europeus.

Além de pretender afirmar Portugal enquanto 'hub' de gás natural liquefeito (GNL) do Atlântico, apostando na inovação nas atividades de 'green shipping', (transporte marítimo de GNL), o Governo quer promover a simplificação administrativa e modernizar os portos comerciais do continente, melhorando as infraestruturas e acessibilidades marítimas e terrestres, e especializando a atividade de cada porto consoante o seu 'hinterland' [zona de impacto económico em terra] específico.