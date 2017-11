Actualidade

Pelo menos 155 pessoas morreram e 120 ficaram feridas num ataque perpetrado hoje contra uma mesquita no norte da península do Sinai, nordeste do Egipto, indica um novo balanço avançado pela televisão estatal egípcia.

O anterior balanço, citado pela agência oficial egípcia Mena, dava conta de 115 vítimas mortais.

A mesquita de al-Rawdah fica na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte.