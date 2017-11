Pedrógão Grande

O ministro da Administração Interna assegurou hoje que os familiares das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande terão acesso, a partir da próxima semana, às partes do relatório de Xavier Viegas "que digam especificamente respeito aos respetivos parentes falecidos".

O anúncio foi feito por Eduardo Cabrita no final de uma reunião que decorreu esta manhã em Lisboa com a presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Nádia Piazza, durante a qual foi discutida uma deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) sobre o relatório elaborado pelo Centro de Estudos sobre Incêndios da Universidade de Coimbra, coordenado pelo investigador Domingos Xavier Viegas.

Nesse sentido, o ministro explicou que a tutela irá dar provimento às recomendações feitas pelo CNPD, tentando "encontrar um equilíbrio entre a transparência e a necessidade de preservar a privacidade dos dados".