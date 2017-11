Actualidade

O central Vasco Fernandes disse hoje, após o treino no Estádio Nacional, que o Vitória de Setúbal vai domingo à Luz para tentar pontuar contra o Benfica, em partida da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"Vai ser um jogo diferente do da Taça de Portugal, no qual perdemos por 2-0 com o Benfica e fomos eliminados da prova. Vamos à Luz à procura de pontos", frisou Vasco Fernandes aos jornalistas, logo após o treino realizado no Jamor, local que acolheu o Vitória sadino nos últimos dias para preparar o jogo de domingo contra os 'encarnados'.

O defesa central acrescentou não acreditar que a campanha europeia, na qual o Benfica sofreu a quinta derrota em cinco jogos na Liga dos Campeões, possa prejudicar a prestação da equipa 'encarnada', "muito experiente e habituada a todos os palcos".