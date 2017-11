Actualidade

Pelo menos 235 pessoas morreram no atentado de hoje contra uma mesquita no norte da península do Sinai, no Egito, segundo um novo balanço.

O número de feridos no ataque, que ainda não foi reivindicado, também foi atualizado para 130.

Num balanço anterior, a agência oficial de notícia Mena dava conta 200 mortos no ataque à mesquita de al-Rawdah, na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte.