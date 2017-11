Actualidade

A vice-presidente da bancada parlamentar comunista defendeu hoje a garantia dos direitos dos funcionários do Infarmed e as condições de funcionamento da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Paula Santos falava aos jornalistas, no parlamento, após uma reunião com a comissão de trabalhadores daquela entidade cuja transferência de Lisboa para o Porto foi anunciada recentemente pelo Governo socialista, após a decisão comunitária de mudar a Agência Europeia do Medicamento de Londres para Amesterdão, em detrimento da Cidade Invicta, uma das concorrentes.

"Relativamente às questões dos direitos dos trabalhadores e da operacionalidade e funcionamento do próprio serviço, elas têm de ser acauteladas e tidas em conta. Os direitos dos trabalhadores têm de ser salvaguardados nesta matéria", afirmou.