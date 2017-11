Actualidade

O presidente da CIP considerou hoje que o fim dos duodécimos nos subsídios de férias e de Natal vai "perturbar a vida das empresas" ao nível administrativo e de tesouraria e que a medida passa "um atestado" aos trabalhadores.

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, falava aos jornalistas à entrada da reunião da concertação social onde vai ser discutido, esta tarde, o aumento do salário mínimo nacional para o próximo ano.

António Saraiva disse ter ficado "surpreendido" com a aprovação, esta quinta-feira, da proposta do PCP sobre o fim dos duodécimos, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado, e sublinhou que a medida "vem perturbar a vida das empresas na sua carga administrativa".