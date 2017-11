Actualidade

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, anunciou hoje que deverá ser lançado no início do próximo ano um aviso no valor de 50 milhões de euros para "rever condutas de água", de forma a "reduzir perdas de água".

Trata-se de "um investimento não reembolsável, com uma taxa de comparticipação que não deverá ultrapassar os 50%", afirmou João Pedro Matos Fernandes, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, no âmbito de uma apresentação de projetos de requalificação do litoral do concelho, um dos quais contratualizado hoje e que passa pelo reforço da Encosta do Douro, entre a Quinta dos Cubos e a Quinta dos Frades, que significa um investimento de 1,4 milhões de euros.

O ministro destacou a importância da redução das perdas de água no país, o que pode passar pela substituição de "um conjunto de condutas velhas".