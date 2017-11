Actualidade

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) saiu hoje da reunião com o ministro da Administração Interna sem saber como será feito o descongelamento das carreiras dos polícias, mas com a expectativa de que será encontrada uma solução.

No final de uma reunião com Eduardo Cabrita, o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, disse aos jornalistas que o ministro pediu à direção nacional da Polícia de Segurança Pública dados sobre o número de polícias que reúnem as condições para progredir ao nível dos índices das carreiras.

O presidente do maior sindicato da PSP adiantou que se está agora à espera de "uma resposta concreta" sobre o descongelamento das carreiras dos polícias em 2018.