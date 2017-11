Actualidade

O defesa-central Raúl Silva, do Sporting de Braga, fraturou a mandíbula no jogo de quinta-feira com o Hoffenheim, que 'carimbou' o acesso dos minhotos aos 16 avos da Liga Europa de futebol, e deverá ser operado ainda hoje.

A lesão do jogador surgiu já na parte final do encontro. Raúl Silva, de 28 anos, ainda terminou a partida, mas uma avaliação posterior determinou a fratura.

O defesa-central brasileiro deverá ser alvo de uma intervenção cirúrgica de correção ainda hoje e vai falhar os próximos jogos do Sporting de Braga, sendo o primeiro já na segunda-feira, na receção ao Feirense.