Actualidade

O treinador do FC Porto vai poder estar no banco no jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, segundo o mapa de castigos revelado hoje pelo conselho de disciplina da Federação, que multou o técnico.

Deste modo, Sérgio Conceição, expulso no jogo contra o Portimonense, da Taça de Portugal, vai poder estar no banco da equipa no jogo dos 'dragões' frente ao Desportivo das Aves, no sábado, em jogo da 12.ª jornada do campeonato.

Será, no entanto, obrigado a pagar uma multa de 383 euros, decidiu o CD (secção não profissional) da Federação, em processo sumário.