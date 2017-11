Actualidade

O árbitro João Capela vai dirigir o Belenenses-Desportivo de Chaves, que abre hoje a 12.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a poucas horas do início do encontro.

O juiz, da Associação de Futebol de Lisboa, vai apitar o jogo que começa pelas 20:30 no Estádio do Restelo, sendo a única nomeação conhecida para esta 12.ª jornada, com jogos previstos para sábado, domingo e segunda-feira.

Em nota publicada no sítio oficial da federação na Internet, a FPF dá ainda conta de que Hugo Miguel vai arbitrar o encontro entre o Famalicão e o Sporting B, no sábado de manhã, na abertura da 14.ª jornada da II Liga.