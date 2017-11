OE2018

(SUBSTITUIÇÃO) Lisboa, 24 nov (Lusa) - O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, o pacote de 186 milhões de euros para apoios, combate, prevenção de incêndios e indemnizações pelas mortes e ferimentos graves nos fogos de junho e outubro deste ano.

No último dia da votação artigo a artigo do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e das propostas de alteração, as bancadas parlamentares aprovaram, por unanimidade, a criação, no próximo ano, de uma dotação centralizada no Ministério das Finanças, no valor global de 186 milhões de euros, dos quais 62 milhões para aplicação em ativos financeiros, destinada ao financiamento de despesas com indemnizações, apoios, prevenção e combate aos incêndios. (CORRIGE NO TÍTULO E NOS DOIS PRIMEIROS PARÁGRAFOS O VALOR APROVADO PARA A RESPOSTA E PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS)

Nesta proposta, que previa ainda outras medidas, o PSD mudou o seu sentido de voto, opondo-se à criação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais e do Laboratório Colaborativo - o que não bastou para travar a medida, que foi aprovada com o voto favorável das restantes bancadas.