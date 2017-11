OE2017

O Estado arrecadou 34.180,1 milhões de euros em impostos até outubro, mais quase 1.845 milhões de euros (ou 5,7%) do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje a Direção-geral de Orçamento (DGO).

Na síntese de execução orçamental até outubro divulgada hoje, a DGO afirma que este aumento é superior não só ao que estava previsto no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), que era uma subida de 3%, como à nova expetativa para a receita fiscal este ano (revista em alta com o OE2018), que é de um crescimento homólogo de 4,8%.

Segundo a DGO, os impostos diretos aumentaram 5,4%, essencialmente devido ao crescimento de 20,9% da receita de Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC), que totalizou 4.532,5 milhões de euros, enquanto a receita com Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) diminuiu ligeiramente (-0,8%), para 9.767,1 milhões de euros até outubro.