A seleção portuguesa de futebol feminino alcançou hoje a primeira vitória na fase de apuramento para o campeonato do mundo de 2019, ao golear a Moldova por 8-0, em jogo do grupo 6, disputado em Setúbal.

A seleção portuguesa, que ao intervalo já vencia por 2-0, reentra assim nas contas do apuramento, depois de ter perdido (1-0) na ronda inaugural para a Bélgica, líder do grupo com nove pontos, resultantes de três vitórias em outros tantos jogos.

No próximo jogo, agendado para 28 de novembro, Portugal recebe a Itália, segunda classificada do grupo, com os mesmos nove pontos em três jogos.