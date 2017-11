Actualidade

O Sporting de Braga somou hoje nova derrota no grupo D da ronda de elite da UEFA Futsal Cup, ao perder com os cazaques do Kairat Almaty por 4-1.

Depois da goleada sofrida na ronda inaugural, frente aos espanhóis e atuais campeões europeus Inter Movistar (7-0), os minhotos voltaram a cair perante um adversário de argumentos superiores.

Em Torrejón de Ardoz, nos arredores de Madrid, os bracarenses chegaram ao intervalo a perder por 3-0, graças a um 'bis' de Taynan, aos 11 e 19 minutos, e a um autogolo de Marinho, aos 13. A formação lusa reduziu por Ruan (29), antes de Higuita fechar a contagem a três minutos do fim.