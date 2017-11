Governo/2 anos

O executivo socialista anunciou hoje que até ao segundo ano da legislatura "deu início a cerca de 80% das quase 1.100 medidas inscritas no Programa do Governo", estando 26% em fase preparatória e mais de metade em execução.

Num documento a que a agência Lusa teve acesso e no qual é feito o balanço do segundo ano do XXI Governo - que no domingo celebra dois anos desde a tomada de posse a 26 de novembro de 2015 - o executivo liderado por António Costa considera que "os resultados obtidos pela mudança nas políticas públicas confirmam que havia uma alternativa à austeridade".

"No final do segundo ano da legislatura, o executivo deu início a cerca de 80% das quase 1.100 medidas inscritas no Programa de Governo, acima portanto do valor registado há um ano, quando se consideravam como iniciadas cerca de dois terços do total de medidas", refere o balanço.