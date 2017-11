Actualidade

O presidente executivo da Oi, Marco Schroeder, demitiu-se hoje do cargo que ocupava na operadora de telecomunicações brasileira, que está em negociações com os credores com vista a um processo de recuperação.

A informação, avançada pela agência Bloomberg, foi confirmada à Lusa pela Pharol, com fonte oficial a indicar apenas que teve "conhecimento da apresentação da renúncia ao cargo" de Marco Schroeder, sem avançar os motivos que levaram à demissão.

A Pharol (antiga ex PT SGPS) é a principal acionista da Oi, com cerca de 27% da operadora brasileira, segundo adiantou fonte oficial.