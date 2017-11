OE2018

Os deputados aprovaram hoje, na especialidade, as novas regras do regime simplificado de IRS, destinado aos chamados 'recibos verdes', mas que não se vão aplicar aos agricultores nem aos pequenos comerciantes.

A votação desta proposta de alteração dos socialistas foi feita artigo a artigo e contou com os votos favoráveis do PS, do BE e do PCP e com a oposição das bancadas do PSD e do CDS.

A intenção de alterar o regime simplificado do IRS foi a surpresa da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e gerou uma onda de críticas de vários fiscalistas e ex-governantes, tendo o executivo manifestado disponibilidade para melhorar a proposta.