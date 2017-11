Actualidade

O casal português Tiago e Fong Fong Guerra, que fugiu para a Austrália depois da condenação por peculato pela justiça timorense, está em viagem e chega ainda hoje a Portugal, confirmou à Lusa fonte familiar.

"Chegam hoje a Lisboa", disse a fonte, precisando que o casal saiu na sexta-feira de Darwin, no Norte da Austrália, onde esteve detido desde o dia 09 de novembro, depois de ter fugido de barco de Timor-Leste.

A fuga do casal casou tensão diplomática entre Portugal e Timor-Leste, com o assunto a suscitar criticas de dirigentes políticos e da sociedade civil, com artigos a exigir investigações à embaixada de Portugal em Díli.