Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada deu razão a um recurso a requerer a readmissão de quatro alunos no Estágio Técnico-Militar (ETM) da Força Aérea até que haja uma decisão final sobre uma providência cautelar em apreciação.

Quatro militares tinham avançado, no início de novembro e com o apoio jurídico da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), com uma providência cautelar para suspender um despacho interno que os excluía do curso, requerendo a sua integração.

A Força Aérea contestou a providência cautelar considerando que teria como efeito a suspensão do ETM e invocou razões de interesse público para prosseguir o curso, sem no entanto readmitir os militares.