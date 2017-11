Actualidade

A ministra do Mar considerou que o novo sistema de alerta precoce de tsunamis instalado hoje em Lisboa representa um acréscimo de segurança para a população com um custo de "apenas um milhão de euros".

"É um investimento de apenas um milhão de euros. E digo 'apenas' porque às vezes fala-se de investimentos de muitos milhões de euros que, porventura, não têm um valor acrescentado para a nossa segurança como este milhão. Este milhão permite tão simplesmente que Portugal integre a rede internacional de alerta precoce de tsunamis", disse Ana Paula Vitorino na inauguração do novo sistema, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ministra explicou que a população portuguesa também ficará mais informada sobre os eventuais acontecimentos deste tipo que venham a ser detetados, mas que o equipamento serve, sobretudo, para melhorar a coordenação e antecipação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).