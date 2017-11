Actualidade

Uma mulher, com cerca de 30 anos, está desde cerca das 00:00 de hoje desaparecida no mar, ao largo do Porto, depois de ter caído de uma embarcação de recreio, que trazia a bordo mais uma pessoa.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, disse que o outro tripulante recebeu tratamento hospitalar, mas já teve alta.

As circunstâncias do ocorrido ainda não estão totalmente esclarecidas, porque "o tripulante que foi recolhido estava em choque, não estava em condições de prestar declarações que ajudassem muito", referiu Rodrigues Campos.