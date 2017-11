Sinai/Atentado

O ataque contra uma mesquita no leste do Egito, na sexta-feira, provocou 305 mortos, entre os quais 27 crianças, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades do Cairo.

O balanço anterior era de 235 mortos e 109 feridos.

O ataque teve por alvo a mesquita de Al-Rawdah, na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte.