Incêndios

O Governo vai alargar a todo o país a rede de equipas de intervenção permanente, para reforçar a resposta rápida aos incêndios, afirmou o ministro da Administração Interna, garantindo que não vai extinguir qualquer corpo de bombeiros.

"Não vai ser extinto nenhum corpo de bombeiros. Se há experiência em Portugal que devemos homenagear e permanentemente valorizar é a do voluntariado em mais de 450 associações humanitárias", disse hoje Eduardo Cabrita, à margem de uma inauguração no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Referindo-se a uma notícia de hoje do jornal Público, segundo a qual o Governo vai avançar com a profissionalização dos bombeiros em todos os concelhos do país, o ministro adiantou que o que está em causa nesta decisão, do conselho de ministros de 21 de outubro, é "o reforço de uma componente profissional" no voluntariado.