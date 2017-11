Actualidade

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse hoje, em Fafe, que o diálogo com os professores sobre o descongelamento das carreiras vai acontecer "com balizas claras" e "com muita responsabilidade".

"Temos feito esse caminho com os professores de forma responsável, deixando balizas claras de que o diálogo acontece sempre, mas também com muita responsabilidade", afirmou, em declarações aos jornalistas.

O ministro visitou hoje em Fafe (distrito de Braga) as obras de remodelação de duas escolas, orçadas em oito milhões de euros.