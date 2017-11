Actualidade

O ministro do Ambiente disse hoje que o acompanhamento "muito, muito fino" da qualidade da água do Tejo iniciado há duas semanas tem trazido "uma ligeira melhoria dos dados" e vai estender-se até à barragem de Belver.

João Matos Fernandes visitou hoje a empreitada da Estação de Tratamento de Água da EPAL em Vale da Pedra, no Cartaxo (distrito de Santarém), assinalando os dois anos de Governo socialista, e afirmou que, nas análises realizadas na sexta-feira à água do Tejo, se verificou que o oxigénio dissolvido, que tem estado abaixo do "limite mínimo", já estava nesse limite.

O ministro assegurou que tem estado a ser feito, desde há 15 dias, "um acompanhamento muito, muito fino sobre a qualidade da água do Tejo a montante da barragem do Fratel", que será agora estendido até à barragem de Belver.