O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai apresentar na próxima semana um voto de "homenagem às mulheres vítimas de violência", expressando "profundo compromisso" do parlamento na "prevenção e combate" à violência de género.

"Às mulheres, às famílias e amigos das vítimas de violência, a Assembleia da República manifesta o seu mais sentido pesar e o seu mais profundo compromisso com a prevenção e o combate a este flagelo social", lê-se no voto, a propósito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que hoje se assinala.

Ferro Rodrigues defende que "dar visibilidade pública e política à condenação social deste flagelo é essencial para a sua progressiva erradicação", considerando que, "muitas vezes, as leis não são suficientes para se fazer Justiça, se a condenação da sociedade não for manifesta".