O treinador do Sporting disse hoje que espera encontrar um Paços de Ferreira competitivo na 12.ª jornada da I Liga de futebol, alertando que as equipas pequenas alteram a sua mentalidade quando jogam com os 'grandes'.

"Sei que o Petit é um treinador que incute muito a sua forma de jogar nas ideias das suas equipas, muito competitivas, e, portanto, tem sido sempre assim, com uma mentalidade acima do que é a realidade da sua equipa", começou por explicar em conferência de imprensa, justificando: "Jogou numa grande equipa e esses treinadores olham para o jogo sempre de uma maneira diferente."

Na antevisão à partida de domingo na Mata Real, Jorge Jesus lembrou que os pacenses são um clube com "tradição" no campeonato quando jogam em casa, porém tem a noção de que os 'leões' precisam de ser "realistas e com conhecimento" do adversário para não serem "surpreendidos".