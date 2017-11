Actualidade

O Sporting, já apurado para a 'final four' da UEFA Futsal Cup, fechou hoje o grupo B da Ronda de Elite com o pleno de vitórias, ao vencer o Dina Moscovo por 4-0.

Nesta partida da terceira e última ronda do grupo B, disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa, os 'leões', que na quinta-feira já tinham assegurado a presença nas meias-finais da prova, venceram o conjunto moscovita com golos de Cavinato (08 minutos), Divanei (16), Alex Merlim (28) e Dieguinho (31).

