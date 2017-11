Actualidade

(CORREÇÃO NO TERCEIRO PARÁGRAFO) Nelas, Viseu, 24 nov (Lusa) - Uma família natural do concelho de Nelas decidiu investir cerca de dois milhões de euros numa adega "ambientalmente eficiente", onde poderão encontrar-se "vinhos tipicamente do Dão", feitos "numa perspetiva mais moderna", disse hoje Lígia Santos, da Caminhos Cruzados.

"Este é um projeto familiar, que nasceu à mesa de casa e da grande vontade que tínhamos enquanto família de criar um projeto profissional em Nelas. O investimento na nova adega foi de cerca de dois milhões de euros", revelou.

A apresentação à imprensa do projeto da adega da Caminhos Cruzados, em Nelas, está agendada para segunda-feira, dia em que vai ser também possível provar em primeira mão o vinho tinto topo de gama da marca, o Teixuga, que ainda não saiu para o mercado. (SUBSTITUI "INAUGURAÇÃO" POR "APRESENTAÇÃO À IMPRENSA DO PROJETO", CORRIGINDO A INFORMAÇÃO TRANSMITIDA INICIALMENTE PELA FONTE).