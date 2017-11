Actualidade

Centenas de pessoas, entre as quais deputados e três ministros, marcharam hoje à tarde, em Lisboa, para pedir que "nem mais uma" mulher seja vítima de violência doméstica e para rejeitar qualquer discriminação contra as mulheres.

Assinalando o Dia internacional contra a Violência Doméstica, a marcha começou com uma concentração no Largo do Intendente, em Lisboa, onde foram recordados os nomes das 18 "caídas", as mulheres que morreram este ano em Portugal vítimas de violência de companheiros ou ex-companheiros, e a forma como foram assassinadas.

Entre as mulheres que representaram as vítimas encontrava-se a deputada socialista Catarina Marcelino, que foi, até outubro, secretária de Estado da Cidadania e Igualdade.