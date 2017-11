Actualidade

As autoridades suspenderam hoje as buscas para encontrar uma mulher de 40 anos que caiu ao mar de uma embarcação de recreio, ao largo do Porto, disse à Lusa o capitão do Porto do Douro e Leixões.

Contactado pela agência Lusa, o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, indicou que as buscas para encontrar a mulher, desaparecida desde as 00:00 de hoje, não tiveram sucesso e serão retomadas no domingo de manhã.

"Confirma-se que terá ocorrido um golpe de mar que surpreendeu os dois ocupantes da embarcação e a mulher caiu à água", disse a mesma fonte, recordando que o outro tripulante recebeu tratamento hospitalar e já teve alta.