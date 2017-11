Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou hoje que a equipa apenas pensa no triunfo diante do Vitória de Setúbal, considerando que o afastamento das provas europeias não favorece a equipa em relação a FC Porto e Sporting.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo para 12.ª jornada da I Liga, Rui Vitória elogia o trabalho desenvolvido por José Couceiro pelos sadinos pelo "futebol positivo" e reconhece que, depois do triunfo na Taça de Portugal (2-0), a abordagem será outra.

"Os jogos a eliminar têm uma abordagem diferente, porque o jogo pode ir a prolongamento e haver grandes penalidades. O Vitória de Setúbal está a jogar bem, vai tentar controlar o nosso jogo. Da nossa parte, o grande foco é ganhar. A bola tem de entrar naquela baliza. O contexto é diferente. Vamos preparar a equipa para ganhar. É claro como a água", disse.