Um golo de Vítor Gomes permitiu hoje ao Desportivo das Aves empatar 1-1 com o FC Porto, impondo a segunda igualdade aos 'dragões' no campeonato, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

O FC Porto adiantou-se cedo no marcador, logo aos seis minutos, por Ricardo, mas o Desportivo das Aves chegou à igualdade aos 63, por intermédio de Vítor Gomes, numa altura em que os 'azuis e brancos' jogavam com menos um, depois da expulsão de Corona, aos 52, por acumulação de cartões amarelos.

Apesar da igualdade, o FC Porto mantém o comando da prova com 32 pontos, mais cinco do que o Sporting (segundo) e seis do que o Benfica (terceiro), que apenas jogam no domingo, enquanto os avenses conservam o 16.º posto com 10 pontos.