Seca

Os agricultores do distrito de Setúbal acreditam que a solução para os períodos de seca no sul do país passa pela gestão da água em alta, pelo Estado e pela construção da barragem do Pisão, no distrito de Portalegre.

A construção da barragem do Pisão, no concelho do Crato, obra prevista no Plano de Valorização (plano de rega) do Alentejo, elaborado em 1957, é apontada pela Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal (AADS) como a solução para o abastecimento de diversas barragens da região alentejana, a par dos transvases da barragem do Alqueva e de outra forma de gestão da água em alta.

A gestão da água do Alqueva em alta tem sido assegurada pela empresa pública EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA) e pelas associações de regantes, mas a AADS defende que deve ser gerida apenas pelo Estado, de forma a garantir preços comportáveis para os produtores de arroz.