Actualidade

O sucesso da reforma da floresta vai depender da participação de todos os cidadãos, em especial dos produtores florestais, afirmou o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, manifestando-se convicto da possibilidade de se "estabelecer um consenso amplo".

"Não tenho qualquer dúvida de que, muito antes de que decorram 20 anos, 99% dos atuais críticos da reforma da floresta se terão convertido", disse, em entrevista à agência Lusa, Luís Capoulas Santos, lembrando que o mesmo aconteceu com o projeto do Alqueva.

Para o governante, as críticas de que se fez uma reforma apressada são "completamente injustificadas e absurdas", já que as medidas para a floresta foram inscritas no programa do Governo, "aprovado na Assembleia da República faz precisamente dois anos".