OE2018

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, considera que a verba disponível para a floresta no âmbito do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) corresponde às "possibilidades do país" e às "necessidades do momento".

"Naturalmente, gostaria de ter mais meios, mas considero que os meios que, neste momento, me estão alocados são aqueles que me permitem cumprir os objetivos de que o Ministério da Agricultura foi incumbido", afirmou o governante, em entrevista à agência Lusa.

Relativamente às propostas apresentadas pelos grupos parlamentares para alteração do OE2018, Capoulas Santos disse concordar com "uma boa parte delas", havendo outras das quais discorda "absolutamente".