Actualidade

As buscas para encontrar a mulher que desapareceu, na madrugada de sábado, num naufrágio de um barco de recreio ao largo da praia do Castelo do Queijo, no Porto, foram retomadas cerca das 8:00, revelou a capitania do porto.

"Tal como no sábado, as buscas contam com meios por terra, mar e ar", afirmou o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, adiantando que um helicópetro está a sobrevoar o local do naufrágio.

As buscas para encontrar a mulher de 40 anos desaparecida desde as 00:00 de sábado tinham sido suspensas no final de sábado.