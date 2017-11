Actualidade

Os despedimentos coletivos em Portugal atingiram o seu pico em 2012, durante a intervenção da 'troika', afetando mais de dez mil trabalhadores, no âmbito de 1.269 processos, tendo decrescido desde então.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, referentes ao período 2005-2016, o ano de 2012 foi aquele em que foi registado o maior número de despedimentos coletivos e, desde então, verificou-se uma queda gradual, baixando para menos de metade em 2016.

Neste ano, foram despedidos 4.712 trabalhadores, na sequência de 421 despedimentos coletivos.