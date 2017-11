Sinai/Atentado

O papa Francisco cumpriu hoje um minuto de silêncio na Praça de São Pedro, no Vaticano, em homenagem às vítimas dos atentados de sexta-feira numa mesquita no Egito, que fizeram pelo menos 305 mortos.

"[As vítimas do atentado] estavam a orar naquele momento. Nós também rezamos em silêncio por elas", disse o papa Francisco na sequência da tradicional celebração do Angelus, que se realiza aos domingos.

Os ataques de sexta-feira "trouxeram grande dor", salientou o papa, acrescentando que continua a rezar pelos mortos e pelos feridos, bem como "por toda aquela comunidade, que tão duramente tem sido atingida".