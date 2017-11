Actualidade

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio do Abu Dhabi, 20.ª e última prova do Mundial de Fórmula 1 de 2017.

Bottas, que arrancou da 'pole position', manteve a posição no arranque e liderou a corrida de início ao fim, tendo apenas sido incomodado pelo seu companheiro de equipa, o britânico Leweis Hamilton, que já tinha assegurado anteriormente o título mundial, mas nunca viu o seu triunfo realmente em perigo.

Lewis Hamilton concluiu o campeonato com 363 pontos, tendo o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), hoje terceiro classificado, sido segundo com 317, enquanto Bottas fechou o pódio com 305.